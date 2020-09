Tutto pronto ad Arsago per la ripresa della scuola

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria ripartono ad Arsago Seprio dopo alcuni piccoli ritocchi terminati il 25 agosto, in tempo di record.

«Tutti gli adeguamenti richiesti dalla dirigente scolastica, per ritornare a scuola in sicurezza, sono stati portati a termine da una task force che ha lavorato ininterrottamente per tutto il mese di agosto» dice il sindaco Fabio Montagnoli.

«Raddoppio di due classi alla scuola primaria per accogliere le classi più numerose, realizzazione di due spazi aula per la scuola dell’infanzia per il maggior distanziamento in gruppi, tinteggiature, raddoppio della mensa della primaria per mantenere intatto il servizio , il distanziamento e la turnazione, sistemazione delle lim e della rete interna, new jersey per regolare i flussi di accesso, tre ingressi per scuola per il corretto mantenimento delle distanze degli studenti».

«Nessuna soluzione di fantasia per i nostri studenti, con spostamenti in altri luoghi o baraccati in strutture temporanee, il ritorno deve essere nella propria sede di studio senza alterare le abitudini degli studenti, certamente in sicurezza ma tutti nel plesso scolastico che per alcuni anni sarà la seconda casa in cui vivere. Questa amministrazione crede molto nei giovani che rappresentano il nostro futuro; e proprio per questo motivo si sta attivando fortemente per rendere sempre più accogliente, tecnologica ed efficiente la “scuola”».

I lavori in corso in contemporanea alle sistemazioni Covid-19 erano numerosi: adeguamento prevenzione incendi di tutto il plesso scolastico, verifiche sismiche in base alle nuove normative, sostituzione delle lampade illuminanti della scuola dell’infanzia e della primaria con luci a led di ultima generazione, isolamento della copertura della scuola dell’infanzia e della primaria, adeguamenti antincendio alla scuola secondaria e al museo sottostante.

«E a breve seguiranno i lavori per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e della primaria. Il 14 Settembre si ritorna alla normalità con qualche piccolo accorgimento che i nostri studenti sapranno interpretare al meglio su indicazione dei docenti, insiemecelafaremo. Un ringraziamento sentito a tutti quanti hanno operato per il miglior risultato per questo complicato inizio anno scolastico, in particolare al responsabile dell’ufficio tecnico geom. Maurizio Lanaro, all’assessore ai lavori pubblici geom. Roberto Vanossi, all’assessore alla pubblica istruzione Veronica Lucchini e a tutto il personale scolastico».