“Proposta per Luino“, incontro pubblico a Palazzo Verbania

“Proposta per Luino: ascoltare, coinvolgere, collaborare”, è il titolo della serata in programma per il prossimo venerdì 11 settembre.

«Si tratta – dicono gli organizzatori della lista che presenta alle elezioni del 20 e 21 settembre il candidato Enrico Bianchi – di un momento di presentazione dei candidati alla città. La nostra lista è lieta di invitarvi alla serata in oggetto. I candidati presenteranno la nostra proposta per Luino».

L’iniziativa si terrà a Palazzo Verbania.

I posti saranno limitati, ed è opportuno inviare conferma via mail propostaperluino@gmail.com

ELEZIONI A LUINO LO SPECIALE ELETTORALE