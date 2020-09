Rescaldina, aumentano le agevolazioni sulla TARI

Aumentano le agevolazioni per l’emergenza Covid-19 sulla tassa rifiuti a Rescaldina. Il consiglio comunale cittadino, durante la seduta di venerdì 25 settembre, ha dato il via libera ad uno stanziamento di 160mila euro finalizzato proprio alla distribuzione di agevolazioni sotto forma di “sconto” sulla TARI fino a dicembre 2020.

Le agevolazioni erano state introdotte a fine luglio ed ora, con questa modifica, per le utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività nel periodo emergenziale passano dal 30% al 55% della quota variabile su base annua. Per le famiglie con ISEE fino ad 8.265 euro e fino a 20mila euro con quattro figli a carico è stata confermata l’agevolazione del 30% sull’importo annuale totale della TARI.

«L’amministrazione comunale in questo momento di particolare difficoltà va incontro alle famiglie e al tessuto economico rescaldinese con scelte e azioni concrete – sottolinea il consigliere delegato all’igiene urbana, Daniel Schiesaro -. Ridurre la tassa rifiuti alle famiglie con fragilità e alle aziende che hanno dovuto chiudere durante il periodo di lockdown parziale o totale è un gesto di vicinanza e un aiuto concreto per la ripartenza della vita sociale ed economica del nostro paese».

Per poter beneficiare delle agevolazioni i cittadini e le aziende rescaldinesi che hanno chiuso tra marzo e giugno dovranno compilare ed inviare all’ufficio tributi, entro il 10 ottobre, un’apposita istanza di riduzione tramite i modelli predisposti dall’ufficio. I moduli – disponibili sul sito del Comune nella pagina dedicata alla tassa rifiuti – potranno essere consegnati a mano all’ufficio Protocollo comunale (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30, il mercoledì anche dalle 16.30 alle 18.15 e il sabato dalle 9 alle 11.30) oppure inviati all’indirizzo mail tributi@comune.rescaldina.mi.it o all’indirizzo PEC comune.rescaldina@pec.comune.rescaldina.mi.it.

«Il risultato raggiunto è il frutto del lavoro di tutti i gruppi consiliari – conclude l’assessore al bilancio, Francesco Matera – con i quali, in un clima di lavoro sereno, costruttivo e rispettoso, si è riusciti a condividere il risultato finale per raggiungere l’importante obiettivo di rafforzare gli strumenti per alleviare le difficoltà e per sostenere chi è stato maggiormente colpito dall’emergenza sanitaria che, inevitabilmente, sta avendo anche ripercussioni sociali».