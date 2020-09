Il rientro a scuola in epoca di pandemia. Una serata per parlarne con genitori e docenti

Una lunga assenza che finalmente si conclude, riempiendo ancora le scuole con la loro vitale presenza. Occorre lasciare alle spalle ansie e paura dando agli alunni la sicurezza che la scuola è sempre lì ad aspettarli per far vivere la magia della comunità di apprendimento. Quest’anno il compito si presenta molto più difficile che in precedenza.

L’amministrazione comunale di Olgiate Olona ha deciso di organizzare per lunedì 5 ottobre (Area 101 di via Belotti, ore 21) un momento di approfondimento per rispondere alla domanda: come aiutare bambini e ragazzi a rientrare a scuola? Aiuterà a rispondere a questa domanda il dottor Daniele Novara, direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza.

Prenotazione obbligatoria mezzo mail entro il 2/10/2020 alle h. 13:00.

Scrivere a: scuola@comuneolgiateolona.it(seguirà conferma scritta da parte dell’ufficio)