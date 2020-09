Ripartono (un’altra volta) i lavori per la Caserma dei Carabinieri di Induno Olona

Dovrebbero ripartire a breve i lavori per il completamento della nuova caserma dei Carabinieri di Induno Olona. E’ stata infatti firmata la perizia necessaria alla pratica di variante richiesta dall’Arma, un passaggio che da mesi tiene in stallo i lavori in via Sangiorgio.

«Ci hanno avvisato dal Provveditorato delle opere pubbliche che i lavori riprenderanno “a breve” – dice il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin – Non ci è stata comunicata una data esatta, ma ho chiamato il Provveditore e mi ha detto che la conclusione dei lavori è prevista per febbraio 2021».

Prudenza, e un comprensibile scetticismo, da parte di Cavallin, che la notizia della ripartenza dei lavori l’ha già data più di una volta, per poi rimanere deluso: «Apprendo con piacere che ripartiranno i lavori – aggiunge Cavallin – e mi auguro che siano finalmente rispettati i tempi perché i cittadini sono esasperati, soprattutto gli indunesi che abitano nei pressi del cantiere. Una serie di ritardi assurdi che, ci auguriamo, possa vedere la fine al più presto».

Ancora non è dato sapere entro quanto tempo dalla conclusione dei lavori è previsto l’insediamento dei Carabinieri a Induno Olona. Una previsione che, alla luce della storia infinita di questo cantiere, nessuno vuole azzardare.