Ritorna il grande Oktoberfest a Cassano Magnago

Da venerdì 18 a domenica 20 e da venerdì 25 fino a domenica 27 settembre si torna a respirare aria di Oktoberfest, in completa sicurezza, all’area feste di Cassano Magnago in via Primo Maggio.

L’ingresso è sempre gratuito, consigliata la prenotazione.

Dopo l’enorme successo delle scorse edizioni, l’attesissima manifestazione in tema bavarese organizzata dall’Associazione Culturale Le Officine con il patrocinio del comune di Cassano Magnago ritorna per far festeggiare l’intera provincia di Varese in puro stile Bavarese. Sarà un vero e proprio festival con protagonisti birre e cibi tradizionali della pluri-centenaria fiera di Monaco, oltre a tantissima musica dal vivo che durerà due interi weekend.

«Dal 2018 portiamo ogni anno un assaggio di Baviera nella nostra amata provincia di Varese, è stato un sogno diventato realtà, accolto con entusiasmo da centinaia di persone» spiegano quelli delle Officine. «Per questo siamo molto felici di poter riproporre questo evento anche nel 2020, in completa sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Ringraziamo l’amministrazione comunale che da anni ci supporta, credendo nei nostri progetti sempre più ambiziosi per unire il nostro territorio e favorire l’aggregazione di tante persone».

Ma quali sono i prodotti di punta di una festa bavarese?

«Per l’occasione abbiamo preparato tantissime spine con birre originali Bavaresi e un’area food con specialità tradizionali della cucina Tedesca: Salsicce Bavaresi, Bretzel, Weinerschnitzel, Bratwurstel, Stinco di maiale, Costine, Gran Grigliata mista, panini ma anche Strudel di mele, torte Sacher, dolci tipici e molto altro».

Ad allietare le ore in compagnia di amici e famigliari ci sarà tutte le sere una ricchissima proposta di band con musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età, dall’animazione con costumi a tema Bavarese ai classici giochi dei baracconi in fiera. Il tutto sotto 1600 mq di tensostruttura al coperto che garantirà il normale proseguimento della festa anche in caso di pioggia.

ORARI APERTURA:

Venerdì: 18.30 – 1.00

Sabato: 18.30 – 1.00 Domenica: 12.00 – 15.00 / 18.30 – 00.30

PROGRAMMA CONCERTI: Inizio sempre dalle 21.30

VENERDI’ 18/9: URLO BAND Live (rock- pop-dance a 360°) SABATO 19/9: KAROKE di Ariele

DOMENICA 20/9: ANTANI ROCK DUO Live (Rock) ___________________

VENERDI’ 25/9: OMAGGIO A VACO ROSSI – KOMPLICI Live! SABATO’ 26/9: FLOWER PARTY – SCHIAMAZZI NOTTURNI Live (anni 60/70) DOMENICA 27/9: I NUOVI EROI live (Beat)

EVENTO FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/819006145573160