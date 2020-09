Robo Advisor, il futuro degli investimenti passa da qui

La gestione dei risparmi non è sempre cosa semplice. Quando si parla di investimenti si dovrebbe pensare alla diversificazione del portafoglio, e individuare le opportunità più profittevoli. Per i non addetti ai lavori spesso è una vera giungla nella quale è difficile muoversi.

Ed è per questo motivo che nell’ultimo periodo entra in gioco il robo advisor. Di cosa si tratta?

Da poco questa figura è sbarcata anche nel nostro paese. Per questo è utile avere le idee chiare così da riuscire a capire di cosa si tratta e perché il futuro degli investimenti sembra passare da qui.

I robo advisor non sono altro che degli strumenti finanziari. Da molti vengono espressamente equiparati a dei veri e propri specialisti finanziari, con la differenza che il fattore umano viene ridotto ai minimi termini.

Cosa significa? Che si tratta di macchine grazie alle quali viene quasi azzerato il margine di errore, rendendo l’investimento potenzialmente più sicuro possibile.

A giovarne è soprattutto l’oggettività e dovrebbe giovarne in pieno anche il risparmiatore.

Sebbene, ad oggi, in Italia e in Europa i robo advisor non gestiscano ancora cifre simili a quelle degli Stati Uniti il fenomeno è in crescita.

Affari Miei ha realizzato una approfondita analisi per aiutare chi è alla ricerca del miglior robo advisor a valutare se sia la soluzione perfetta per le proprie esigenze. Comparare i servizi è molto utile per individuare la soluzione più consona.

Tuttavia, è sempre la strada giusta da percorrere?

Alla base di tutto, come detto, c’è un automatismo che consente di creare un portafoglio diversificato su misura abbattendo i costi. La soluzione per chi non può permettersi un consulente finanziario in carne e ossa ma cerca una certa sicurezza per i propri investimenti.

Esistono, tuttavia, delle soluzioni ibride che prevedono anche un rapporto umano. Si pensi, ad esempio, a Fastinvestmentsplanner.com che permette di imparare a investire scegliendo le strategie più adatte.

Uno dei più grandi limiti dei robo advisor è lo scarso controllo sulle operazione. Trattandosi di un risparmio gestito, non c’è un controllo diretto sulle somme di denaro che si vanno a investire. Ed è proprio qui che manca quel supporto umano che potrebbe, invece, indicare la strada migliore. Non solo. Spesso i costi di gestione di un robo advisor risultano essere più elevati e, pertanto, è preferibile puntare su altre soluzioni che prevedano anche un confronto su quelle che sono le migliori operazioni da fare.