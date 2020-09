Scontro auto moto a Marchirolo, interviene l’elisoccorso

Incidente questa mattina, giovedì 17 settembre, sulla strada statale 233 nel comune di Marchirolo. Intorno alle 5.30 un’auto ed una moto si sono scontrate per cause che i carabinieri di Luino, intervenuti per i rilievi, dovranno accertare. (foto di repertorio)

A riportare le ferite più gravi il motociclista per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso: ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo, non è in pericolo di vita. Il traffico sulla strada è ripreso regolarmente dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi.