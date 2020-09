Da sindaco a pellegrino: Luciano Puggioni in marcia lungo la Via Francisca

Zaino in spalla e 135 chilometri da percorrere: Luciano Puggioni (nella foto in alto con la maglia grigia), primo cittadino di Bardello, appende momentaneamente la fascia tricolore al chiodo per vestire i panni di “pellegrino”.

Partito questa mattina, giovedì 17 settembre 2020, Puggioni percorrerà la Via Francisca del Lucomagno in due tranche insieme al signor Roberto, residente a Besozzo.

“Il signor Roberto si è messo in contatto con me dopo aver letto l’appello che avevo lanciato sul sito della Via Francisca. Ci siamo conosciuti così – racconta Puggioni. Abbiamo pianificato il viaggio sulla base degli impegni di entrambi e adesso eccoci qui, pronti a partire”.

I due percorreranno un primo tratto fuori dal percorso, da Luino a Lavena Ponte Tresa. Qui, a partire da domani, inizieranno il cammino lungo la prima tappa della Via Francisca, quella che da Lavena Ponte Tresa conduce a Ganna. Da Ganna proseguiranno alla volta di Varese lungo 15 chilometri di sali e scendi in mezzo al parco del Campo dei Fiori, dopodiché si prenderanno una pausa.

“Gli impegni lavorativi ci costringono a dividere il cammino in due tranche. Ci rimetteremo in marcia ad ottobre, partendo da Varese, e completeremo il percorso arrivando fino a Pavia“, conclude Puggioni.

A loro i migliori auguri per un buon cammino.