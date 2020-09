Slittano i lavori: regolarmente aperto il tratto Gazzada-Buguggiate-Castronno sulla A8

Società Autostrade comunica che sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Gazzada Buguggiate e Castronno, verso Milano che era prevista dalle 21 di questa sera martedì 22 settembre, fino alle 6 di mercoledì 23 settembre e, di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Brughiera ovest” situata nel suddetto tratto.

Confermate le altre chiusure, come da programma, previste nelle tre notti consecutive di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, con orario 21 -6, per lavori di pavimentazione:

–chiusura del tratto compreso tra Castronno e il bivio con la Diramazione Gallarate-Gattico D08, verso Milano, con contestuale chiusura del ramo di allacciamento sulla Diramazione Gallarate-Gattico D08, per chi proviene da Varese ed è diretto sulla Diramazione, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Varese ed è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, si potrà proseguire sulla SP341 verso Milano, fino alla stazione autostradale di Gallarate da dove si potrà proseguire sulla A8, verso Milano;

per chi proviene da Varese ed è diretto sulla Diramazione Gallarate-Gattico D08, uscire allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341, la SP26 e la SP49 ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione autostradale di Besnate, al km 4+000;

–chiusura degli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria, in entrata verso Varese.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada Buguggiate, al km 42+000.