Sorpresa: a Varese aumentano i negozi di vicinato

È una piccola grande notizia quella che si scopre a margine della presentazione del bando per sostenere il commercio varesino colpito dalla pandemia.

Nell’esporre i numeri della presenza di negozi in città, l’assessore al commercio Ivana Perusin rivela infatti una importante controtendenza nel capoluogo, rispetto agli analoghi dati regionali: a Varese il numero dei negozi di vicinato, cioè quelli medio-piccoli sparsi nella città, aumenta.

Ivana Perusin

E avviene sia sul lungo che sul breve periodo: dal 2008 al 2019 i dati di Infocamere segnalano un costante aumento del numero di negozi di vicinato in città, con un accelerazione negli ultimi due anni: nel 2008 i negozi erano infatti 1711, Nel 2017 erano 1819 e nel 2019 sono 2025: con un aumento, negli ultimi due anni, di oltre l’11 per cento.

Una crescita, quella degli ultimi anni, che va oltre i dati provinciali ed è addirittura in controtendenza con il dato regionale: dal 2017 al 2019 in provincia i negozi di vicinato sono aumentati da 9744 a 10.104, cioè del il 3,6%, mentre il dato regionale vede, al contrario, diminuire il numero dei negozi di vicinato da 113.610 a 112.647, cioè l’1% in meno.

«Purtroppo il covid ha colpito duramente questa categoria, che in città era oggettivamente in crescita – commenta l’assessore – Valuteremo gli effetti sul fine anno, con dati comparabili, per poter prendere le decisioni giuste e riportare la tendenza su questo trend»