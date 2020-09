Terre Des Hommes lancia la campagna “Una spesa per i bambini”

La grave pandemia di Covid-19 che ha colpito duramente il nostro Paese, ha purtroppo provocato una duplice emergenza: oltre a quella sanitaria, oggi ci ritroviamo di fronte a una crisi sociale ed economica senza precedenti che, come emerge dai più recenti rapporti di settore, colpisce soprattutto le famiglie più fragili con effetti drammatici sul loro livello di povertà. Se i dati del 2018 dell’Istat1 – gli ultimi disponibili – parlano di oltre 1,8 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta in Italia, per un numero complessivo di 5 milioni di individui, secondo le ultime stime del Centro Studi UGL, il numero di persone in condizione di povertà assoluta2potrebbe raddoppiare, arrivando a 9,8 milioni di individui.

Per fronteggiare questa situazione, Terre des Hommes, charity partner nazionale del progetto SpesaSospesa.org, lancia la campagna “Una Spesa per i Bambini”, in collaborazione con il Banco Alimentare, la rete non profit QuBì, oltre che con il Comitato LAB00 e la piattaforma di food-sharing Regusto: l’obiettivo è quello di contrastare la povertà delle famiglie grazie ad una raccolta fondi che permetta il sostegno ai cittadini ma anche alle aziende italiane del comparto alimentare in difficoltà.

si può donare tramite numero solidale 45591 per finanziare l'acquisto e la rapida distribuzione di beni alimentari di prima necessità.

Oggi, purtroppo, risultano allarmanti anche i dati della Caritas che, rispetto al periodo di pre-emergenza coronavirus, ha registrato un aumento di oltre il 100% nel numero di nuove persone che si rivolgono ai loro Centri per beneficiare in particolare di cibo e beni di prima necessità. Per fronteggiare l’emergenza sociale sul territorio, con la campagna Una Spesa per i Bambini di Terre des Hommes intende fornire supporto immediato alle famiglie che si trovano in situazioni di grave difficoltà economica: si tratta di genitori che spesso hanno perso il lavoro e con esso la capacità di sostentamento della propria famiglia e dei figli.

Grazie alla raccolta fondi, Terre des Hommes – responsabile del progetto sul territorio lombardo – provvederà all’acquisto e alla distribuzione di pacchetti alimentari di cibo fresco (frutta, verdura, formaggio, carne e latte), pannolini ed omogeneizzati al fine di garantire a queste famiglie il supporto immediato di cui hanno bisogno e ai bambini i beni di prima necessità. Finora solo a Milano sono state distribuite oltre 1.000 spese, ma sono ancora in tanti ad avere bisogno perché, purtroppo, a pagare il prezzo più alto di questa emergenza sono ancora una volta i più vulnerabili.

«La crisi economica causata dall’emergenza sanitaria ha aggravato la vulnerabilità delle famiglie, soprattutto di quelle che già prima vivevano in situazioni molto precarie. A essere più colpite sono le famiglie monoreddito, i genitori separati e le famiglie con più minori a carico, che spesso non hanno neanche cibo sufficiente e risorse per l’acquisto di beni di prima necessità» – dichiara Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes. Per questo è fondamentale intervenire subito in loro soccorso, con aiuti concreti ed immediati volti a contrastare la povertà infantile e delle famiglie, affinché il nostro Paese riparta senza lasciare nessuno indietro».

Dal 21 al 27 settembre 2020 sarà possibile sostenere la campagna “Una Spesa per i Bambini”e contribuire così all’acquisto e alla distribuzione di generi alimentari freschi e prodotti di prima necessità per l’infanzia. Il valore della donazione tramite numero solidale 45591sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

La campagna si svolge in collaborazione con Rai Responsabilità Sociale. Per maggiori informazioni sul progetto e per contribuire anche con altri mezzi, è possibile visitare il sito: www.unaspesaperibambini.it.