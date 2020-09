Thinking Varese torna e racconta il rapporto tra architettura e paesaggio

Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri di Thinking Varese 2020, per tutta questa stagione organizzati on line, con la modalità del webinar.

L’appuntamento di settembre è in programma per mercoledì 16 alle 19: ospite sarà Tomaso Montanari, in un incontro dal titolo: “La città storica e la modernità: miti, equivoci, sfide”. Sarà il primo di un ciclo di appuntamenti, da settembre a novembre, incentrati sul rapporto tra Architettura e Paesaggio.

Tomaso Montanari, nato a Firenze nel 1971 è professore ordinario di Storia dell’arte moderna presso l’Università per Stranieri di Siena, dopo aver insegnato all’Università di Napoli ‘Federico II’ e a quella di Roma ‘Tor Vergata’. Si è sempre occupato della storia dell’arte europea del XVII secolo, cui ha dedicato oltre cento saggi, cercando di rispondere alle domande poste dalle opere d’arte con tutti gli strumenti sviluppati nella storia della disciplina: dalla filologia attributiva alla ricerca documentaria, dalla critica delle fonti testuali all’analisi dei significati, ad una interpretazione storico-sociale.

Negli ultimi anni ha pubblicato alcuni saggi sullo stato del patrimonio artistico italiano e sulla funzione civile della storia dell’arte: “A cosa serve Michelangelo?” (Einaudi 2011), “Le pietre e il popolo” (minimum fax 2013), “Privati del patrimonio” (Einaudi 2015), “Cassandra muta. Intellettuali e potere nell’Italia senza verità” (Edizioni del Gruppo Abele, 2017), “Costituzione italiana. Articolo 9” (Carocci 2018). Del 2020 è Dalla parte del torto. Per la sinistra che non c’è (Chiarelettere).

Ha vinto il Premio Giorgio Bassani di Italia Nostra per il giornalismo in difesa del patrimonio culturale. Ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Commendatore «per il suo impegno a difesa del nostro patrimonio». È stato presidente di Libertà e Giustizia.

È presidente del Comitato tecnico scientifico per le Belle Arti in seno del Ministero dei Beni culturali, ed è membro del Comitato scientifico degli Uffizi. Scrive sul «Fatto Quotidiano», sul «Venerdì di Repubblica», su «Altreconomia» e su «MicroMega».

INFO E ISCRIZIONI QUI