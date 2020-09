Un incontro per mettere a confronto l’Europa e i suoi cittadini

L’Europa e i cittadini, il lavoro quotidiano della UE, i fondi 2021- 2027 e il Recovery Plan: saranno questi alcuni dei temi al centro dell’incontro pubblico che si svolgerà lunedì 21 settembre a Varese.

Un momento per accendere i riflettori sul lavoro quotidiano della Unione Europea, in particolare in questo delicato momento storico in piena pandemia mondiale. L’obiettivo è quello avvicinare i cittadini alle istituzioni europee dando la possibilità, durante l’incontro, di porre domande e ricevere risposte su tutte quelle questioni che partono dal locale e arrivano fino alle sedi del parlamento europeo.

L’iniziativa è promossa dalla Rappresentanza a Milano della Commissione Europea e si inquadra nel progetto “Citizens’ Dialogues” nei consigli comunali aperti che mira ad uno scambio di vedute sull’Europa tra le amministrazioni comunali e l’UE con la partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di dare risposte concrete nei territori.

A discutere con i cittadini di questi argomenti saranno due parlamentari: il senatore del Pd Alessandro Alfieri e il deputato della Lega Matteo Bianchi. Con loro ci saranno il sindaco Davide Galimberti, l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi, Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della Commissione europea a Milano e Carmine Pacente, presidente del dipartimento Europa, cooperazione internazionale di Anci Lombardia.

L’iniziativa si svolgerà lunedì 21 settembre alle 21 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi in via Sacco 5.

Per partecipare è necessario prenotarsi qui.