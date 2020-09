Va al bosco della droga di Marnate con l’auto rubata, arrestato

Verso le 16:00 di ieri, una volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio durante un posto di controllo, al confine con il comune di Castellanza, nei pressi di una zona boschiva interessata dal fenomeno dello spaccio di droga, ha notato avvicinarsi una autovettura che, appena vista la pattuglia, con una manovra repentina, creando anche intralcio e pericolo alla circolazione, ha invertito la direzione di marcia, dandosi alla fuga.

Gli operatori si sono posti immediatamente all’inseguimento del mezzo, chiedendo ausilio anche ad una pattuglia del Commissariato di Legnano, che si trovava nelle vicinanze. Verificata la targa del mezzo in fuga, è emerso che lo stesso era stato oggetto di furto la sera prima a Busto. L’inseguimento è continuato prestando particolare attenzione all’intenso traffico già presente, utilizzando anche i dispositivi sonori e visivi fino a che, giunti nel territorio di Nizzolina, l’auto di servizio è riuscita a sbarrare la strada al mezzo in fuga.

Il conducente ed il passeggero sono stati fatti scendere dal mezzo e subito controllati e perquisiti. Addosso al conducente, un italiano di 41 anni residente in Cardano al Campo, sono state trovate sei dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, eroina e hashish, pronte per la cessione. Il passeggero, una ragazza di 20 anni, residente in città, ha consegnato spontaneamente una dose di marijuana.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno permesso di confermare la provenienza furtiva dell’autovettura, la cui denuncia era stata formalizzata solo qualche ora prima e a carico del 41enne sono stati accertati svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

La gravità del fatto e la pericolosità dell’uomo conclamata dagli elementi a disposizione degli operanti, hanno determinato l’arresto in flagranza del 41enne per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio. Anche la ragazza è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per la ricettazione del mezzo in concorso con l’uomo, oltre ad essere segnalata alla Prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente per uso personale. Nel frattempo l’autovettura è stata restituita alla legittima proprietaria.