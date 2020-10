Acqua (davvero) alta a Sesto Calende

Il ricordo davvero molto bello di una nostra lettrice che ha voluto condividere con noi una vecchia foto. Ci scrive Silvia B. : “In questi giorni c’è l’acqua alta a Sesto Calende e ho pensato di condividere con voi una foto con il fiume in piena di Sesto risalente al 1964. L’immagine mi ritrae bimba di due anni in braccio a mio nonno. Per me un grande ricordo”.

A Sesto Calende è il Ticino a crescere a dismisura quando il Lago Maggiore è “in piena”. La piena più alta del Lago Maggiore mai registrata in tempi moderni risale al 4 ottobre 1868: il livello delle acque, che invasero tutte le abitazioni rivierasche, raggiunse i 6,94 metri al di sopra dello zero idrometrico, 7,2 metri in più rispetto al livello attuale del lago.