Armi illegali, la polizia di Gallarate denuncia un uomo

Un pugnale con lama lunga 17 centimetri e quasi 250 cartucce calibro 22. È quanto gli agenti del Commissariato di polizia di Gallarate hanno trovato nell’abitazione di un gallaratese di 53 anni.

L’uomo, in possesso di regolare licenza per le armi, non aveva denunciato tutta la propria dotazione. Per questo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e deposito di materiale esplodente senza licenza dell’autorità. In considerazione dell’abuso dell’autorizzazione di cui è beneficiario, al titolare sono state cautelarmente ritirate tutte le armi ai sensi dell’articolo 38 del TULPS.

Sempre nella giornata di ieri, il personale del Commissariato è stato affiancato nel servizio di controllo del territorio da tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Al termine delle operazioni, durante le quali sono stati sottoposti a controllo 22 veicoli e 56 persone, non si sono registrate irregolarità.