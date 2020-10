In bicicletta armati di binocolo sul Lago di Varese

Sarà una domenica dedicata all’osservazione della natura, con binocolo e microscopio, quella del prossimo 25 ottobre in compagnia dei volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia. Due sono infatti gli eventi promossi per l’occasione: una biciclettata attorno al Lago di Varese in mattinata e poi, nel pomeriggio il laboratorio “Scienziati e stregoni” per bambini dai 7 ai 12 anni!

Domenica 25 ottobre, ore 9 da via dei Canottieri (Schiranna – Varese)

BICICLETTATA SUL LAGO DI VARESE

Un giro in bicicletta lungo la ciclabile di 28 chilometri che abbraccia il Lago di Varese, alla scoperta della sua ricca avifauna.

Durante il percorso sono previste diverse tappe per osservare gli scorci più belli e scrutare col binocolo svassi, anatre, folaghe e aironi per imparare curiosità e comportamento degli abitanti acquatici del lago.

L’escursione dura circa 3 h e mezza su 28 chilometri.

Si richiede l’uso della propria bicicletta e binocolo (con possibilità di noleggio bici in loco).

Il costo per la partecipazione è 7 euro a persona (4 euro per i soci).

Per iscrizioni compilare il modulo a questo link.

Domenica 25 ottobre – ore 14.30 – via dei Patrioti a Inarzo

SCIENZIATI E STREGONI

Foglie, frutti e bizzarri ingredienti per scoprire che il mondo vegetale è tutt’altro che scontato!

Il laboratorio è rivolto a bambini dai 7 ai 12 anni cui saranno proposti esperimenti e osservazioni al microscopio ma anche colla e pennelli per realizzare quadretti con tinte ricavate da vegetali.

Il costo per la partecipazione è 7 euro a persona (4 euro per i soci).

Per iscrizioni compilate il modulo a questo link.

Per maggiori informazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it oppure telefonare ai numeri 0332 964028 – 393 915389.