Da Busto Arsizio a Castano Primo per chiedere una pista ciclabile su viale della Resistenza

Fino a Castano Primo per ricordare una ciclista vittima della strada. Un gruppo di attivisti di Legambiente-Busto Verde ha raggiunto, rigorosamente in bicicletta, il luogo in cui settimana scorsa una donna è stata investita e ha perso la vita mentre viaggiava sulla sua bicicletta, avvenuto in viale della Resistenza.

Con una bomboletta hanno disegnato una bicicletta sulla carreggiata e deposto dei fiori con l’intento di attirare l’attenzione sul problema della mancanza di percorsi ciclabili sicuri nelle nostre città.