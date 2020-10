Una caramella per addolcire il tampone ad ogni bambino

Chiunque abbia fatto il tampone sa che può essere fastidioso. E per i nasini dei più piccoli lo è ancora di più. Così gli infermieri di famiglia dell’associazione “Maya salute e benessere”, dal loro quartier generale di Biumo Inferiore, lanciano una nuova iniziativa solidale: donare una caramella ad ogni bimbo che fa il tampone.

“In accordo con Ats Insubria i nostri infermieri sono impegnati a effettuare i tamponi per bambini e ragazzi nei percorsi scuola degli ospedali di Cittiglio, Tradate e Varese – raccontano i promotori – e l’idea di offrire una caramella ai piccoli che si sottopongono all’esame è venuta a una nostra infermiera che inizialmente ha acquistato lecca lecca e gelatine alla frutta di tasca propria. Un bel gesto in cui vorremmo coinvolgere più persone perché restituire un sorriso subito dopo il pianto non ha prezzo“.

Partecipare alla raccolta è molto semplice: basta recarsi nella sede dell’associazione Maya (in via Cairoli 10, a Biumo Inferiore) ogni martedì mattina dalle 11 alle 12 e consegnare il proprio piccolo sacchetto di caramelle alla frutta.

A raccogliere i doni ci saranno degli infermieri di famiglia che le distribuiranno ai bambini subito dopo il tampone, per restituire a ciascuno un sorriso dopo aver affrontato l’esame diagnostico.

Per maggiori informazioni telefonare ai numeri 329 6579426 oppure 3493302080.