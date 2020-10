Caronnese, al momento è confermato il match contro il Chieri: i convocati

Domani la Caronnese giocherà contro il Chieri nell’anticipo valido per la quinta giornata del girone A del campionato di Serie D.

Il match al momento è confermato: in giornata è arrivata l’ordinanza regionale del presidente Fontana che dice stop ai campionati dilettantistici, ma non ci sono per ora ulteriori indicazioni per quanto riguarda le competizioni interregionali.

Resta infatti ancora da capire cosa accadrà alle partite dei campionati nazionali o interregionali che si giocano anche sul territorio lombardo, ma in assenza di altre direttive, per ora, la Caronnese si prepara a giocare, come confermato dalla società: «Per noi al momento è tutto a posto, non abbiamo ricevuto ulteriori indicazioni e per ora siamo certi di giocare», ha spiegato l’addetto stampa dei rossoblu Marco Gentile.

Ecco quindi la lista dei convocati del mister Roberto Gatti:

PORTIERI: Christian Marietta, Matteo Angelina

DIFENSORI: Maurizio Cosentino, Christian Travaglini, Andrea G alletti, Christian Torin, Christian Costa, Mohamed Salah M’Zoughi, Andrea Arcidiacono

CENTROCAMPISTA: Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Alessandro Vernocchi, Tommaso Putzolu, Mattia

Musicò, Nicolò Gualtieri

ATTACCANTI: Federico Corno, Michele Scaringella, Daniele Rocco, Luca Santonocito, Stefano Banfi.