Città di Varese, ufficiale il rinvio

Niente gara di apertura del “Franco Ossola” quindi domani, domenica 4 ottobre, contro gli aostani del PDHAE, ma gara che verrà recuperata mercoledì 21 ottobre, sempre a Masnago. Ancora da decidere l’orario, ma sarà presumibilmente alle ore 15.00.

Rimane in forte dubbio anche la possibilità che il Varese riesca a scendere in campo nel turno infrasettimanale, previsto per mercoledì 7 ottobre, quando dovrebbe affrontare la trasferta di Imperia.