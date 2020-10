Un calciatore del Città di Varese positivo al Covid, chiesto il rinvio della partita

Un giocatore del Città di Varese, dopo gli opportuni controlli, è risultato positivo al Covid 19.

L’attività della squadra è stata sospesa, gli allenamenti non si sono svolti e la società ha chiesto il rinvio della gara di campionato in programma domenica 4 ottobre (ore 15.00 al “Franco Ossola”) contro il PDHAE.

Tutto il gruppo della prima squadra verrà sottoposto ai relativi accertamenti per valutare se altri componenti sono positivi.

Questo il comunicato:

Città di Varese comunica che in data odierna un suo giocatore è risultato positivo al tampone ed ha quindi contratto il Covid 19. Il giocatore, di cui non si diffonde il nome nel rispetto delle norme sulla privacy in tema di dati sensibili, era risultato negativo al controllo a mezzo test sierologico effettuato con il resto della squadra in previsione dell’inizio del campionato. Successivamente aveva avvertito alcuni sintomi ed era stato quindi messo a riposo e sottoposto a tampone. Il tampone ha quindi certificato la positività al virus. Abbiamo quindi provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio della gara prevista per domenica 4 ottobre. Contestualmente è stata sospesa integralmente ogni attività di allenamento per tutto il gruppo che verrà ora sottoposto ai relativi accertamenti.