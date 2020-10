Coronavirus, ad Angera chiuso il nido. Tre classi in quarantena

Il sindaco di Angera, Alessandro Molgora, ha comunicato un aggiornamento sulla situazione del contagio nella cittadina, con uno sguardo in particolare alle scuole.

Il testo del messaggio:

“Cari concittadini, vi informo sulla situazione Covid ad Angera. Positivi: I casi positivi dichiarati da ATS sono a oggi 33. Abbiamo avuto un nuovo caso di positività e un soggetto è uscito dalla quarantena. Al momento non abbiamo menzione di casi gravi. Molti di queste persone sono state poco sintomatiche o sintomatiche per breve tempo. Abbiamo dei ricoverati. Purtroppo notiamo dei ritardi nelle comunicazioni a causa della notevole mole di tamponi da processare. Casi positivi a noi noti non ci sono stati ancora comunicati. Scuole: Da stamane è chiuso il nido per un caso di positività. Non tra i piccoli. Da stamane è chiusa una classe della scuola materna “Vedani”, per un caso di positività. Da lunedì u.s. è chiusa una classe delle elementari, per un positivo. Da lunedì u.s. è chiusa una classe delle medie, per un positivo”.

Il primo cittadino ha raccomandato inoltre prudenza e attenzione: “Ho notato con piacere l’estrema serietà mostrata da tutti ed in particolare dai genitori di alunni di alcune classi che, pur non avendo avuto ancora la comunicazione ufficiale, hanno tenuto preventivamente a casa i loro figli, preservandoli e tutelando gli altri. Raccomando a tutti di evitare il più possibile le occasioni di contatto con altri. Il distanziamento è la misura principe per evitare il diffondersi del contagio. Mascherina: Raccomando a chi frequenta i luoghi di incontro di tenere il più possibile la mascherina. Toglierla solo per lo stretto necessario per la consumazione. Purtroppo vedo che è comune l’atteggiamento a considerare il bar come zona franca che consente di togliere la mascherina dal momento che ci si è seduti e per tutto il tempo di permanenza. Così facendo si eleva grandemente il rischio di contagiarsi. Confido nel vostro scrupolo, nell’interesse di tutti. A presto. Il vostro sindaco”.