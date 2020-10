Coronavirus, altri due positivi a Luvinate

Questa sera ATS ha comunicato la presenza di 2 nuovi casi di positività a Luvinate. «Al momento dunque sono 4 i casi ufficiali mentre si confermano diverse persone in quarantena -spiega il sindaco Boriani-. L’età media non supera i 60 anni».

«L’Amministrazione é in costante contatto con Ats e Protezione Civile in modo da monitorare tutte le situazioni e supportare ed intervenire ove necessario -continua il sindaco-. Si raccomanda una grande attenzione in tutti i contesti di incontro e soprattutto in ambito familiare: molta prudenza ai giovani – rispettare il distanziamento! – e agli anziani uscire il meno possibile».

Nel frattempo è di nuovo in funzione #LuvinateSolidale con la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio. Per ogni necessità e supporto si può fare riferimento al Centro Operativo Comunale con la Protezione Civile 335.6908424