Coronavirus, quarantena preventiva per i preti di Cassano Magnago

Quarantena preventiva per i preti di Cassano Magnago, a rischio contagio dopo essere venuti a contatto con un positivo.

“I sacerdoti della comunità pastorale, per motivi legati al loro ministero, sono entrati in contatto con persona covid 19 positiva” comunica la Comunità Pastorale San Maurizio, che riunisce le parrocchie cittadine. “Per questo motivo, pur non avendo ad ora sintomi, sono tenuti all’isolamento preventivo fino al tampone previsto”.

Inevitabili le conseguenze sulla attività pastorale e le stesse celebrazioni.

“Per tutta la settimana l’unica celebrazione in presenza sarà’ quella delle ore 08.00 in San Giulio che sarà celebrata da don Ampellio. Il parroco celebra via streaming alle 8.00 dal suo studio. Sono sospese tutte le altre celebrazioni, le benedizioni e le riunioni in presenza fino a nuovo avviso.