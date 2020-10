Cuvio, i residenti si lamentano: “Auto troppo veloci“

«Sono una residente in quella via. Le automobili transitano da anni a tutta velocità da Comacchio verso Cuvio e purtroppo svariate volte noi stessi abbiamo subito danni alla recinzione e addirittura una macchina ha sfondato il cancello di casa e fortunatamente è accaduto di notte, altrimenti sarebbe anche potuto morire qualcuno».

Sui social anche altri messaggi come questo espongono un problema che è particolarmente sentito per la viabilità di un tratto di provinciale che di fatto costituisce il principale ingresso nell’abitato di Cuvio.

Il punto, quello del semaforo all’altezza dell’imbocco dell’azienda Mascioni tessuti (nella foto), è stato teatro questa notte di un incidente con feriti.

Si tratta di un punto delicato per quanto riguarda la viabilità e non solo per le auto ma anche per i passaggio dei pedoni.

Il Comune, che ha recentemente eseguito alcuni lavori di mitigazione della velocità nel tratto più a sud, di fronte al municipio, con un dosso rialzato e una migliore illuminazione, viene chiamato in causa.

E la risposta non tarda ad arrivare da parte dello stesso primo cittadino, Enzo Benedusi: «Sono in corso interlocuzioni con altri enti per trovare soluzioni al problema della velocità in questo tratta stradale», spiega il sindaco, «anche per rendere più sicuro il tragitto dei pedoni».

Nel dettaglio il primo cittadino non entra, ma potrebbe trattarsi di una serie di interventi che vanno concertati con villa Recalcati, dal momento che è la Provincia ad avere la competenza su quel tratto di strada, peraltro priva di marciapiede o di un punto sicuro per il suo impiego anche da parte dei pedoni, particolarmente esposti al transito veicolare.