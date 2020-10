Cuvio: nuovo parcheggio e pedoni più sicuri

Importanti lavori di sistemazione, e messa in sicurezza per la viabilità di Cuvio.

Un progetto fortemente caldeggiato dalla giunta guidata dal sindaco Enzo Benedusi, che ha visto la conclusione dei lavori nei giorni scorsi, così da offrire al paese più sicurezza e vivibilità in una zona delicata, toccata dal passaggio di un’arteria stradale quale la provinciale, a ridosso del centro storico e al contempo in faccia al palazzo comunale.

Il risultato sono 13 posti auto di cui uno per disabili, ma soprattutto il miglioramento della mobilità pedonale.

Tutta l’opera si è potuta realizzare anche grazie alla elargizione di un terreno fatta qualche anno fa da parte di un cuviese “innamorato del suo paese della sua gente”, come recita la targa che il comune di Cuvio ha affisso per ricordare il donatore Luciano Rossignoli, il conosciutissimo “Gnoli”.

Con questo intervento si è anche riorganizzato il tratto pedonale della zona, seguendo un progetto che favorisse la mobilità sostenibile, meno auto in circolazione con meno CO2 nel’ ambiente e più sicurezza per quanti vanno a piedi: un nuovo tratto di marciapiede ora collega il nuovo parcheggio con il parco comunale e il centro storico del paese, mentre per rendere meno pericoloso e agevolare i pedoni nell’attraversamento della strada provinciale 45, è stato creato un passaggio pedonale con dosso artificiale, reso ben visibile anche nell’oscurità da una particolare illuminazione accompagnata da specifiche segnalazioni per rallentare il traffico.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle finiture estetiche, che con pregevoli rivestimenti murali e dei marciapiede, si integrano perfettamente con il contesto

circostante.

