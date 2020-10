Dal Lago Maggiore fino a Busto per la spesa della coca, arrestato

Da Arona fino ai boschi tra Castellanza e Busto per rifornirsi di droga di rivendere: pusher in trasferta arrestato dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, estesi alle zone limitrofe alla città dove è

presente il fenomeno dello spaccio, la pattuglia del commissariato ha notato due uomini a piedi in

via della Pace, proprio a ridosso del bosco.

Poiché, vedendo avvicinarsi la Volante, i due hanno fatto per allontanarsi, i poliziotti li hanno bloccati e identificati.

Uno dei due, un senegalese di 50 anni residente ad Arona, ha subito mostrato agli agenti una dose di hashish, minimizzandone il possesso, sostenendo che si trattava del “fumo” destinato al suo consumo personale e chiedendo insistentemente di essere lasciato libero perché doveva andare a lavorare.

I poliziotti, invece, lo hanno perquisito scoprendo che in una calza aveva nascosto circa 40 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, divisa in dosi, e hashish. Per lo straniero, risultato tra l’altro disoccupato, sono scattate le manette per detenzione di droga destinata allo spaccio.

C’è infatti motivo di ritenere che lo straniero da Arona avesse raggiunto i “boschi dello spaccio” per rifornirsi di sostanze stupefacenti da rivendere al dettaglio nella zona di residenza.