Denuncia per mancata registrazione dei clienti, la titolare replica: “Il portale della Questura non funziona”

(immagine di repertorio) – La titolare dell’albergo di Cuasso al Monte denunciata dalla Polizia di frontiera di Luino per la mancata registrazione di alcuni clienti, attraverso il suo avvocato chiarisce la sua posizione, e imputa il mancato invio delle schede dei clienti ad un guasto del sistema informatico della Questura dove vengono effettuate le registrazioni.

«La mia cliente – spiega l’avvocato Fabrizio Bini – ha effettuato le registrazioni e il doppio invio, al portale di Regione Lombardia e alla Questura. Solo che il portale della Questura, come spesso avviene, non funzionava e dunque la registrazione non è andata a buon fine».

«Chi non effettua le registrazioni – aggiunge il legale – spesso lo fa per eludere il fisco, ma non è certo questo il caso, dal momento che la registrazione alla Regione è stata fatta e, solo per un problema tecnico, è “saltata” quella alla Questura. Questura a cui, peraltro, la mia cliente ha inviato in più occasioni delle mail, proprio per chiedere che venisse risolto il problema».