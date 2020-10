Fine settimana incerto tra pioggia e sole

Venerdì la pioggia ha salutato l’inizio del weekend ma non scoraggiatevi perché la perturbazione atlantica che transita oggi sul Nord Italia con piogge lungo i rilievi si esaurirà nel fine settimana con un temporaneo miglioramento con risalita dell’alta pressione dal Mediterraneo. Secondo il Centro Geofisico Prealpino lunedì è attesa una nuova perturbazione.

Venerdì giornata grigia, cielo coperto con piogge sparse, moderate e continue lungo i rilievi tra Verbano e Orobie mentre sulla pianura padana le piogge saranno solo deboli e intermittenti. Neve sulle Alpi oltre 2500 m. Poca escursione tra temperature massime e minime. Foschia.

Sabato al mattino variabile con nuvole e piogge residue in allontanamento verso Est, che potranno interessare ancora Bergamasco, Bresciano e Mantovano. Via via soleggiato a partire da Alpi, Prealpi, Piemonte e Lombardia occidentale. Temperature massime in rialzo.

Domenica in parte soleggiato con nuvole irregolari, più estese verso sera sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Asciutto.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana prevede Lunedì 26 Ottobre: cielo coperto con piogge, localmente intense a ridosso dei rilievi. Calo del limite delle nevicate verso 1800 m. Martedì 27 Ottobre: soleggiato con residua nuvolosità sulla Lombardia orientale.