Giù dal secondo piano, paura a Cocquio Trevisago per una quattordicenne

Una giovane di 14 anni ha riportato ferite alle gambe per via della caduta dal secondo piano di una palazzina a Cocquio Ttevisago.

Il fatto è successo mercoledì mattina attorno alle 9 nella parte alta del paese quando la madre, in quel momento in casa, ha dato l’allarme attirando l’attenzione dei vicini che hanno avvisato il 112.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione di Besozzo che hanno coordinato i soccorsi e raggiunto la ragazzina, che era cosciente.

Nel frattempo sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa italiana e un elisoccorso che ha verricellato a terra medico rianimatore e infermiere (nella foto).

Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica anche se sembra appurato che si sia trattato di un gesto volontario.

La ragazza è stata immobilizzata e trasportata al pronto soccorso. Probabile il ricovero in una struttura specializzata per traumi infantili come l’ospedale di Bergamo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Cocquio Trevisago.