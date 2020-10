“Dopo gli insulti” parla Fabio il disperso ritrovato al Campo dei Fiori

Fabio si era perso al Campo dei Fiori domenica 11 ottobre mentre faceva un’escursione con la moglie. La coppia era uscita nel pomeriggio e poi si era divisa e mentre la donna è rientrata al punto prestabilito dell’uomo non si erano avute più notizie fino a quando è stato individuato dai soccorritori in tarda serata.

Ora l’uomo scrive una lettera di ringraziamento ai suoi soccorritori.

Sono Fabio, l’uomo disperso e ritrovato nella notte di domenica 11 ottobre al Campo dei Fiori, scrivo solo ora perché dopo giorni di meritati e giustificati rimproveri, ire e insulti da parte di mia moglie, la donna con cui ero in giro, ho un attimo di tregua per ringraziare tutti coloro, ciascuno per la propria parte, competenza, impegno e professionalità, che hanno fatto sì che potessi essere individuato e riportato sulla retta via: la croce rossa, i volontari della protezione civile, i carabinieri, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i loro reparti speciali. Vorrei anche sottolineare la disponibilità dei gestori della pensione Irma e di due ragazzi che hanno sostenuto e aiutato mia moglie ad attivare i soccorsi. Spero di non aver dimenticato nessuno e mi scuso con tutti per avervi fatto perdere una serata che avreste potuto trascorrere diversamente con le persone a voi più vicine e non alla ricerca di uno stupido disperso tra i monti in compagnia della fauna notturna che anima la notte.

Fabio