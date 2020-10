Grazie a tutti i nostri benefattori: la Sette Laghi rende omaggio i suoi sostenitori

In occasione del giorno dedicato agli Angeli Custodi, l’Asst Sette Laghi ringrazia i propri, cioè i tantissimi donatori che, durante la difficile fase 1 dell’emergenza COVID, l’hanno sostenuta e incoraggiata con gesti di grande generosità.

Sul sito istituzionale, in home page (https://www.asst-settelaghi.it/ringraziamenti), un banner li nomina tutti, ad eccezione di coloro che hanno scelto di restare anonimi.

L’azienda dedica un ringraziamento speciale:

La nostra Azienda, negli ultimi mesi, ha combattuto una vera e propria battaglia contro un nemico insidioso e in gran parte sconosciuto: il Covid19.

Contemporaneamente, il riconoscimento dell’Ospedale di Circolo quale riferimento regionale per la Neurochirurgia e Stroke, la Cardiologia interventistica e la gestione dei traumi maggiori ha esteso di molto la sfera d’azione della nostra Azienda.

Non si è trattato dunque di affrontare un’unica sfida, ma tante. Un compito arduo, che però sapevamo di poter affrontare grazie ai nostri Medici, Infermieri, Operatori SocioSanitari, Tecnici, e grazie anche a tutti coloro che, dietro le quinte, fanno funzionare questa gigantesca, straordinaria macchina.

Sin dai primi giorni dell’emergenza alla nostra Azienda sono pervenute parole e gesti di apprezzamento che ci hanno commosso, gesti concreti di solidarietà, donazioni di beni, di denaro, di servizi.

Queste donazioni ci hanno aiutato moltissimo nella gestione dell’emergenza sanitaria e ci hanno inoltre mostrato un incredibile affetto e un grande calore da parte di molte persone.

Grazie! Grazie di cuore a tutti voi! Siete stati tantissimi, ci avete ricordato che non siamo soli, e che possiamo contare sul Vostro affetto e sul Vostro sostegno nel nostro ruolo di punto di riferimento per la salute dei cittadini, un ruolo di cui sentiamo tutto l’onore, ma anche la responsabilità.