In gruppetto in un negozio chiuso di Sesto Calende per fumare marijuana, scattano le denunce

Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre i carabinieri della Stazione di Sesto Calende, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato l’insolita presenza di un folto gruppo di persone nei pressi di un locale commerciale del paese, oramai chiuso da diversi mesi. Una presenza che ha insospettito i carabinieri e fatto scattare le verifiche.

Con l’ausilio di ulteriori pattuglie della Compagnia di Gallarate i carabinieri hanno dunque identificato tredici uomini, la maggior parte dei quali già gravati da pregiudizi penali, che si erano riuniti verosimilmente per fumare della sostanza stupefacente.

All’esito delle perquisizioni i militari hanno infatti sequestrato, occultati in parte anche all’interno del locale, 100 grammi di marijuana, 8 ramoscelli di marijuana con foglie già essiccate, una pianta di marijuana alta circa 80 cm ed un bilancino di precisione. All’esito delle operazioni sono stati denunciati a piede libero tre cittadini italiani pregiudicati, residenti nel varesotto, di 49, 41 e 42 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Due di loro erano anche sottoposti alla misura del foglio di via dal Comune di Sesto Calende e sono stati quindi anche denunciati per la relativa violazione.