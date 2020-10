Illuminazione moderna con strisce LED: i vantaggi dei profili in alluminio

Per un’illuminazione di casa che sia bella e d’effetto, ma nel contempo anche discreta ed efficiente, è consigliabile utilizzare le strisce LED. Queste sono oggi uno dei prodotti più gettonati in assoluto, capaci di mettere in evidenza dettagli delle architetture, illuminare punti oscuri e in generale, illuminare quanto e dove occorre qualunque ambiente.

L’illuminazione a diodi led è in forte espansione negli ultimi anni e possiamo dire ormai che hanno letteralmente sostituito in toto le normali lampadine. Questo non solo perché si tratta di una tecnologia molto versatile, ma anche perché riesce a creare fonti di luce alternativa facile da installare, che consumano meno energia e che quindi a minor impatto ambientale.

Le strisce LED: un montaggio perfetto

Soluzioni molto versatili in questo settore sono le strisce LED. Si tratta di nastri sottili di diodi che si possono trovare in varie soluzioni, capaci di garantire grande versatilità. Le strisce sono composte da una striscia di metallo su cui sono montati dei chip in numero variabile, di solito si va dai 30 chip al metro ai 120.

In base ai proprie necessità è possibile installare le strisce su appositi profili. Ci sono diversi modelli di profili che possono variare in base alle dimensioni, alla forma e al tipo di lampada che si vuole realizzare.

I migliori profili per massime performance? Quelli in alluminio di Metal Center

Il profilo migliore che si potrebbe scegliere per una striscia LED è di sicuro quello in alluminio, capace di garantire un eccellente livello di dissipazione del calore e di allungare la durata delle strisce stesse. A produrre e commercializzare prodotti come questi in alluminio sono aziende come Metal Center di Trento.

Da sempre fra le aziende leader nel settore della lavorazione dell’alluminio, attiva sin dal 1991, oltre a prodotti più classici semilavorati, come nastri, lamiere, profili, barre etc., propone da qualche tempo nell’idea di essere sempre al passo con i tempi, anche tutta una serie di prodotti più moderni e innovativi come sottostrutture per impianti fotovoltaici, articoli per l’arredo urbano con finiture simil legno e, per l’appunto, dissipatori per LED.

Tipologie di profili

Come detto, esistono diverse tipologie di profili in alluminio e Metal Center ne propone una gamma completa, che va da ogni genere di profilo sino agli accessori necessari per l’installazione. La scelta della corretta forma dipende dall’ambiente e dall’utilizzo. Prodotti come questo profilo led angolare è perfetto, per esempio, per il montaggio ad angolo come può accadere nel caso di velette in cartongesso.

Profili piatti sono l’ideale invece lì dove si vuole una luce diretta, come nel caso di soffitti, sottopensili e superfici piane. I profili da incasso vengono indicati invece qualora si desideri un risultato pulito, senza ingombri e con visibilità ridotta. In commercio esistono poi inoltre altri profili speciali, come quelli calpestabili, da parete, obliqui, ovali.