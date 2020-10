“Impatto consistente e sopra soglia“: stop ai lavori per l’antenna 4G di Luino

L’antenna 4G di Luino nei pressi del cimitero “si staglia nella visione paesaggistica di insieme del Campo Cimiteriale di Luino determinando un impatto consistente e certamente sopra la soglia dichiarata rispetto alle murature di valore storico come quella del Cimitero di Luino“. E per questo i lavori vanno fermati.

Lo scrive, nell’ordinanza che sospende i lavori di installazione di questa infrastrutture che serve alla trasmissione datti dei cellulari, la relazione della commissione Paesaggio del Comune, di recente pubblicata sull’albo pretorio.

La vicenda oramai nota è stata trattata ampiamente in campagna elettorale.

Visto che “La situazione venutasi a creare genera per vicinanza e contatto con la muratura dell’impianto cimiteriale di Luino un impatto tale da pregiudicare anche dal punto di vista storico culturale l’assetto e il valore del bene pubblico“, il responsabile del settore Territorio ha con ordinanza dirigenziale deciso per “la sospensione dei lavori intrapresi, presso il Cimitero di Luino “, disponendo tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza l’area di cantiere”.