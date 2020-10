Induno Olona: lo scrittore Enrico Inferrera presenta “L’eresia del tempo” a Villa Porro Pirelli

Appuntamento letterario a Villa Porro Pirelli a Induno Olona. Sabato 3 ottobre, alle 20.30, lo scrittore Enrico Inferrera presenterà per la prima volta in Lombardia, il suo ultimo romanzo “L’eresia del tempo” che ha suscitato grande curiosità per l’originalità dei temi trattati.

Introdurrà e commenterà l’opera, appena pubblicata dalla casa editrice Edizioni Creativa di Viareggio, la professoressa Filomena Lombardo, insegnante di materie letterarie presso l’Isis Valceresio di Bisuschio che illustrerà anche le sue ricerche e le sue recenti pubblicazioni.

“L’eresia del tempo” è un romanzo avvincente, ambientato in vari luoghi tra cui alcune zone del Varesotto; una riflessione sul concetto di tempo che conduce a ripensare al senso della vita, analizzando relazioni, cronaca e storia.

Il protagonista è Angelo, pianista quarantenne, che racconta, solo pensando, la sua vita passata e presente con lo scopo di far comprendere cosa siano le emozioni e i sentimenti al suo interlocutore, uno scienziato che lo contatta dal futuro, Aion, tempo infinito, che gli descrive il suo mondo perfetto, ma in via d’estinzione, obbligato a rinunciare a ridere e a piangere, ad amare e odiare, avendo modificato il Dna degli esseri umani.

Inferrera, scrittore e imprenditore, più volte premiato per i suoi romanzi, presidente di Confartigianato Napoli, racconta e ipotizza in maniera originale un futuro distopico nel quale, al fine di eliminare il male, si è deciso di sopprimere ogni emozione.

Il ritmo incalzante, reso vario dalla tecnica narrativa incisiva dell’autore, ci dice che nulla è scontato, la realtà non è mai come appare. Gli snodi letterari sono sorprendenti, in armonia con le vicende, dolci e aspre, e con le atmosfere, descritte in poche ed essenziali righe, combinate a storie di vita quotidiana e racconti popolari. I riferimenti alla meccanica quantistica ci presentano un mondo diverso, tutto da scoprire. Nulla è scontato, la realtà non è come appare. Tutto può ancora accadere.

L’evento, ad ingresso libero, è presentato dall’associazione Agorà Tiresia.