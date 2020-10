Iron Man e Babbo Natale a Varese per dire “Non siamo inutili”

C’era Iron Man, c’era Babbo Natale, c’era il prestigiatore e chi fa diventare animali e fiori dei palloncini: tutti i protagonisti delle domeniche in piazza, dell’allegria in centro, della “magia del Natale” come la immaginavamo in questi ultimi anni.

Tutti fermati dai DPCM, tutti considerati “inutili”, o perlomeno non necessari, e certamente “provocatori di assembramenti”.

Si sono ritrovati in piazza Piazza del Podestà per “un sit-in allegro, colorato, gioioso, come lo siamo noi, rispettando le distanze e indossando la mascherina, per chiedere le risposte mai arrivate in questo periodo – come hanno ripetuto anche dal megafono, chiedendo risposte – Senza alcun colore politico, ma solo con i colori dei nostri palloncini, dei trucchi, delle carte, dei fiori e non faremo alcun rumore polemico” ma comunque arrabbiati.

Si è presentato un gruppo di Partite Iva, innanzitutto: «Non siamo quelli che lavorano in nero, quelli non si saranno mai fermati – spiega Sonia Milani, che ha una agenzia di Eventi che faceva lavorare diverse persone e ora, finchè dura, è portata avanti solo da lei – Siamo gente che di questo ha fatto un lavoro, e mantiene una famiglia. E invece il nostro lavoro è stato definito non necessario, praticamente inutile”. Non funziona così. Esistiamo, vogliamo sapere come siamo considerati dalle istituzioni, oppure che abbiano il coraggio di dirci: “chiudete”».

Alla manifestazione ha partecipato anche Confesercenti, che ha qualche tempo fa pubblicato un documento sull’importanza dei creatori di eventi, e la Pro Loco di Varese, che ha sostenuto con una lettera la loro battaglia. Al balcone, anche la Lega, che ha già fatto sapere di sostenere le loro battaglie.