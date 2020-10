Ecco la giunta di Claudio Ventimiglia a Golasecca

C’era ancora qualche tassello da sistemare, ma ora Claudio Ventimiglia – confermato sindaco di Golasecca – ha pronta la sua squadra di assessori per i prossimi cinque anni.

Vicesindaco viene confermato – come da previsioni – il leghista Bruno Specchiarelli, che ha anche le deleghe a Bilancio, Tributi e Servizi Sociali. L’assessore esterno è invece il sommese Matteo Zantomio, già consigliere leghista a Somma, a cui Ventimiglia delega le materie Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia e Protezione Civile.

Ventimiglia tiene per sé le deleghe a Sicurezza ed Edilizia Privata, mentre altre deleghe verranno affidate ai consiglieri eletti (Cinzia Chierichetti, Matteo Guida, Fulvio Miscione, Antonio Zaccaria, Umberto Pinetti, Rossella Bosco). «Daremo le deleghe più avanti, o anche più di una per consigliere: si relazioneranno con me o con gli assessori»

Ventimiglia indica esplicitamente che anche i candidati non eletti (Antonio Minuti, Ilaria Mior, Luca Iaconianni) «saranno coinvolti in ruoli collaborativi con la giunta e consiglieri», come «giusto riconoscimento e coinvolgimento nell’attività amministrativa, e per legittima soddisfazione».

Il primo consiglio, come già scrivevamo, è fissato per il 7 ottobre.