La Serie D ha deciso: il campionato prosegue

Nella giornata di lunedì 26 ottobre, visti i molti casi di Covid e il gran numero di gare rinviate nel weekend e nelle settimane precedenti, la Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto consulto alle stesse società ponendo la domanda: volete fermare il campionato o proseguire l’attività?

Dopo le votazioni, il responso è stato abbastanza netto: il campionato di Serie D prosegue.

Sulle 166 società della massima serie dei dilettanti, hanno risposto in 138 (quorum quindi dell’83%). Di queste, 95 si sono espresse in maniera favorevole per il proseguire il campionato (il 74%), 28 società si sono astenute, mentre 43 club hanno chiesto la sospensione temporanea della stagione.

Il campionato quindi proseguirà con le dinamiche viste finora: rinvio delle gare in caso di positività all’interno di una squadra. La novità sarà l’apertura alle società della trasmissione in streaming sui canali web e social delle gare.