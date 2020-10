La “Supernova” di Andrea Fornari in casa Ghost Records

Novità in casa Ghost Records. La casa discografica di Varese proprio oggi (30 ottobre) ha pubblicato “Supernova” il nuovo singolo di Andrea Fornari, disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming.

Andrea Fornari è un cantautore polistrumentista nato a Torino il 24 luglio 1987. Nel 2016 pubblica il suo primo EP dal titolo “Home” (Ghost Records), scritto e prodotto in Lussemburgo, dove Andrea ha vissuto per 4 anni. Il videoclip del primo singolo “Stormy Water” (realizzato da Mauro Talamonti) riceve una candidatura ai “Luxembourg Music Awards”, aggiudicandosi il premio della giuria. Nel 2018 pubblica il suo primo album “ERA” (Ghost Records), anticipato dal singolo “Monday Morning Light”. I brani contenuti all’interno di “ERA” entrano a far parte della colonna sonora di Untraditional 2, serie tv ideata da Fabio Volo. Il 7 febbraio 2020 esce l’EP “TEMPO”, una raccolta di tre brani che anticipano un grande cambiamento.

Tre canzoni che chiudono un ciclo e ne riaprono un altro, “una danza leggera,” come afferma lo stesso Fornari: “un viaggio all’interno della giungla di pensieri e parole che ognuno di noi si porta dentro”. Il 18 settembre 2020 è uscito il singolo “Muraglia cinese”, il primo in italiano, che ha posto le basi per la presentazione del nuovo progetto dell’artista.

Nelle presentazione del nuovo singolo si legge: “Supernova” è un brano in cui Andrea Fornari ha voluto sperimentare molto, mescolare atmosfere differenti, comunicare sensazioni quasi in contrapposizione. Momenti distesi si alternano ad altri più serrati, il tutto accompagnato da immagini evocative. La scrittura in italiano è un territorio ancora tutto da esplorare per Fornari, che decide di conseguenza di non mettersi paletti o darsi precisi punti di riferimento, facendo sì che siano le canzoni stesse a segnare il percorso.”Supernova racconta che la vita è potente, che a volte basta una luce per bruciare il sereno”.

Il brano è stato scritto e composto da Andrea Fornari, prodotto, mixato e masterizzato da Maurizio Chiaro. L’artwork è a cura di Mauro Menin.