La top 3 delle spiagge più belle di Gallipoli

Gallipoli è una delle destinazioni principali del Salento. Il suo nome significa città bella ed è innegabile che sia molto azzeccato con il centro storico che domina la costa rocciosa formata da calcare. Chi trascorre le vacanze in Salento spesso arriva qui perché a Gallipoli si trovano belle case per le vacanze.

Questa è la top 3 delle spiagge più belle da visitare nella zona, una diversa dall’altra per trovare tutti i giorni un ambiente suggestivo e affascinante.

Lido delle conchiglie

Poco più a nord di Gallipoli, si trova lì lido delle conchiglie caratterizzato principalmente da rocce. Tuttavia, la parte più vicina alla passeggiata, è sabbiosa. Infatti, questo piccolo lido è composto da sottile sabbia dorata inframezza agli scogli. Ovviamente, è facile capire da dove prende il suo nome; si trovano tantissime conchiglie che dopo l’alta marea restano depositate sulla spiaggia.

Questo lido ha sia parti di spiaggia libera che stabilimenti balneari dove trovare tutto quello che serve. È frequentato soprattutto dai locali e difatti è facile trovare famiglie con bambini si godono questo mix tra natura selvaggia e conforta dello stabilimento balneare. Altro punto di forza di questa spiaggia riguarda la possibilità di fare immersioni e snorkeling per ammirare le coloratissime formazioni di corallo e la ricca fauna sottomarina.

Padula bianca

A poca distanza dal lido delle conchiglie, si trova la spiaggia di Padula bianca. A differenza della precedente, è caratterizzata da un’ampia distesa di sabbia bianchissima e candida che mette ancora più in risalto le sfumature di azzurro del mare. È considerata una delle mete imperdibili vicino a Gallipoli perché è il luogo a cui tutti pensano quando si parla delle meraviglie del Salento. Sembra di essere arrivati ai Caraibi con un fondale basso che permette di toccare con i piedi anche a molti metri di distanza dalla riva.

Alle spalle della spiaggia si trova una bellissima pineta che offre refrigerio durante le ore più calde della giornata. Sono presenti diversi servizi come ristoranti, punti ristoro, stabilimenti balneari e chioschi dove noleggiare tutto quello che può servire per una rilassante giornata al mare.

Spiaggia di Rivabella

Un’altra tipologia di spiaggia nei dintorni di Gallipoli è quella di Rivabella che si caratterizza per la presenza di morbide dune di sabbia fine e dorata. Il litorale si affaccia su un mare cristallino perfetto per un tuffo refrigerante. Anche qui si alternano stabilimenti balneari a tratti di spiaggia libera. Ci sono anche chioschi per affittare le attrezzature necessarie per le immersioni e altri sport acquatici.

Altra caratteristica di questa spiaggia è la presenza di locali per giovani dove il divertimento notturno è assicurato. Infatti, con il calare della sera, gli stabilimenti balneari si trasformano in locali per l’aperitivo e per prendere un rinfrescante drink colorato a pochi passi dal bagnasciuga. L’ora del tramonto è sicuramente la più bella e suggestiva grazie al sole che va a coricarsi dietro a una distesa blu colorando il cielo di mille sfumature di colori.