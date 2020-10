Luino, il Comune sosterrà i commercianti per le illuminazioni natalizie

C’è l’emergenza sanitaria, ma anche quella economica che attanaglia le attività produttive dell’Alto Varesotto, tanto che le amministrazioni comunali stanno cercando da tempo di trovare delle soluzioni, anche alla luce dell’approssimarsi delle festività natalizie.

«Tra poco più di un mese si aprirà il periodo natalizio, storicamente fondamentale per le economie dei settori del commercio di vicinato. Uno degli aspetti che ha sempre caratterizzato le settimane di dicembre e gennaio nel nostro territorio sono le “luminarie”, decorazioni delle vie del centro e dei principali luoghi di interesse del Comune e delle frazioni», dicono dal Comune.

«La realizzazione dell’arredo luminoso natalizio è da sempre stata possibile grazie al generoso e costante impegno economico da parte delle attività commerciali luinesi, l’organizzazione da parte di Ascom, e la compartecipazione economica del Comune. Quest’ultimo ha sempre indirizzato le sue risorse per la decorazione del lungolago, le frazioni e alcuni luoghi simbolici luinesi nell’ottica di integrare l’impatto visivo complessivo».

«Quest’anno», spiega l’Assessore allo sviluppo economico Serena Botta «dopo alcuni incontri avvenuti con i negozianti, ci rendiamo conto e comprendiamo che lo sforzo economico richiesto non potrà essere sostenuto come negli anni passati. Per questo motivo, stante anche la limitata disponibilità del bilancio comunale, sensibilmente intaccata dalle ridotte entrate tributarie, l’amministrazione destinerà le risorse previste a sostegno delle attività commerciali integrando l’arredo luminoso nelle vie del centro laddove si concentrano le vie dello shopping senza dimenticare anche le frazioni.

Speriamo, con questa decisione, di poter offrire un’accogliente atmosfera natalizia affinché possano essere sempre di più i clienti che sceglieranno i negozi luinesi per i loro acquisti natalizi nell’ottica di un reale sostegno all’economia locale».