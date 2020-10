Malnate, l’appello del sindaco: “Rispettate le regole”

Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine ha pubblicato un video sulla pagina Facebook del Comune facendo il punto sulla situazione dei contagi in città e spiegando le norme del nuovo decreto.

«Abbiamo una media di sette persone positive: con la velocizzazione dei tamponi, diverse persone hanno contratto il virus e sono guarite ma altre si sono avvicendate. Abbiamo anche un numero di persone in isolamento fiduciario che sono entrate in contatto con contagiati o hanno lievi sintomi e sono in attesa del test. Le scuole sono sotto controllo e non ci sono casi finora».

«Quello che ha previsto il nuovo decreto legge è l’utilizzo obbligatorio della mascherina, che deve essere utilizzata sempre nelle piazze e nelle strade. La regola è: tenerla sempre, se siamo in spazio aperto come il bosco possiamo abbassare ma pronti a rimetterla in caso di contatto con qualcuno. È importante l’utilizzo della mascherina anche in casa quando ci sono ospiti, che non sono conviventi. L’obbligo è anche per i luoghi pubblici come bar e ristoranti».

«Vi esorto a rispettare le regole, non creare assembramenti e igienizzare le mani quanto più possibile. Noi malnatesi abbiamo dimostrato che siamo in grado di seguire le norme ed essere cittadini attivi nel collaborare per l’emergenza».