Miglioramento ciclopedonale piazza del Comune di Luvinate, via ai lavori

Inizieranno sabato mattina (24 ottobre) i lavori di avvio per il nuovo progetto di sistemazione ciclopedonale sulla piazza don Sironi e via San Vito a Luvinate.

Sabato verranno tagliati i 4 pini marittimi che da qualche anno dominano la piazza. Per questo è stata emessa ordinanza di divieto parcheggio per consentire i lavori in sicurezza.

Si tratta di un primo passaggio che porterá alla sistemazione del manto stradale e soprattutto al raddoppio dei marciapiedi, lungo via San Vito lungo la siepe della Scuola.

In questo modo si miglioreranno i percorsi pedonali verso Comune, scuola ed asilo, andando a consolidare i lavori effettuati da qualche anno in piazza Cacciatori delle Alpi con la realizzazione dei marciapiedi esistenti.

Le piante tagliate, una volta terminati i lavori, verranno sostituite con nuove essenze arboree, piú adatte al tipo di vegetazione dei nostri boschi e meno impegnative sul piano della manutenzione e della sicurezza.