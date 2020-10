Minacce al consigliere comunale di Marnate, la solidarietà della comunità

Una grave vicenda, che lascia veramente l’amaro in bocca: le minacce recapitate a Roberto Pozzoli hanno scosso la comunità marnatese. Il consigliere comunale sta raccogliendo l’empatia di cittadini e politici locali, che condannano il gesto e manifestano solidarietà a Pozzoli come uomo, in primis, ma anche come rappresentante dei cittadini.

Ad intervenire immediatamente è il sindaco Elisabetta Galli: «Il Sindaco e tutto il gruppo di maggioranza esprimono solidarietà al Consigliere Pozzoli per il grave fatto compiuto nei suoi confronti, fatto censurabile indipendentemente ed a prescindere da ogni motivazione. Tutta l’Amministrazione è colpita da quanto accaduto e confida in un celere svolgimento delle indagini al fine di accertare le responsabilità nell’interesse dell’intera comunità».

Non è la prima volta che a Marnate accade qualcosa del genere: una decina di anni fa l’assessore Lorenzo Pisani ricevette minacce a seguito di una proposta politica che stava dividendo la comunità. È proprio Pisani a ricordare quanto avvenne allora e a rivolgere a Pozzoli un messaggio pieno di comprensione: «Sono gesti assurdi, poi rivolte ad una persona che si è sempre spesa per il bene del paese, sono esterrefatto! L’ho sentito e il pensiero lo rivolgo soprattutto a Lorena e ai suoi bambini. Nel 2020 siamo arrivati a gesti del genere? Roberto è un amico, una persona corretta e gentile che sta svolgendo il suo ruolo con passione e impegno. Un atto in pieno stile mafioso. Immaginate come si senta la sua famiglia e sua moglie. Un gesto folle. Posso solo dirgli di tenere duro e non demoralizzarti! É probabilmente sulla giusta strada. Ha avuto, ha e avrà ancor di più il mio sostegno».

Un sostegno che travalica i confini comunali e arriva dalla vicina Gorla Minore. È l’assessore ed ex sindaco Giuseppe Migliarino a evidenziare la rilevanza dell’impegno civico di una persona e di quanto, quindi, queste minacce risultino ancora più gravi. «A Roberto la mia solidarietà, episodi di cui è stato fatto oggetto, sono deprecabili e da condannare senza se e senza ma. Rappresentare i propri cittadini è un impegno importante per ogni Consigliere, ogni minaccia a chi rappresenta altri cittadini è una minaccia alla libertà di ognuno di noi. Stringiamoci intorno a Roberto il cui impegno, ne sono sicuro, non verrà meno».