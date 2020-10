Pizzoccherata benefica della Croce Rossa di Varese

Domenica 18 Ottobre, il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana sarà operativo per mantenere anche quest’anno, nonostante il periodo difficile, lo storico appuntamento con la

“Pizzoccherata”.

Sono state organizzate due modalità per sostenere il Comitato di Varese della C.R.I. anche attraverso questa golosa iniziativa:

MENSA della sede del Comitato C.R.I. Varese di via Jean Henry Dunant, 2: sarà possibile prenotare i 60 posti a sedere che saranno disponibili nelle funzionali sale della Mensa della sede, per consumare il menù da 25 euro (antipasto, pizzoccheri, bevande, dolce e caffè) ai tavoli riservati solo a nuclei familiari, per rispettare le attuali norme vigenti. L’orario di inizio della

cena è alle ore 19:30;

ASPORTO: in alternativa, sarà possibile prenotare le porzioni di pizzoccheri (10 euro cadauna) e ritirarle dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso la sede.

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA in entrambi i casi: eventi@crivarese.it oppure al cellulare 366 6454396.

La “Pizzoccherata 2020” rappresenta un momento da condividere per raccogliere fondi utili a sostenere le attività del Comitato C.R.I. di Varese e rispondere alle sempre più crescenti

necessità del territorio e soprattutto delle famiglie che si trovano in difficoltà causate dalla crisi derivata dal Covid-19.

Per informazioni : eventi@crivarese.it oppure 366 6454396