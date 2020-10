Riparte “Varese in prospettiva”: accrescere produttività e competitività

Era iniziata nel novembre 2019 per poi essere interrotta pochi mesi dopo a causa della pandemia e del conseguente lockdown. Ora “Varese in prospettiva“, la ricerca-azione avviata da Camera di Commercio di Varese insieme all’università Liuc di Castellanza, riparte attraverso un ciclo di incontri per guardare al futuro economico del territorio, senza ignorare i tempi e le difficoltà che stiamo vivendo, ma mantenendo uno sguardo fiducioso e ottimista per riprendere a correre il prima possibile.

Il primo incontro virtuale sarà martedì 27 ottobre dalle 17 alle 19 e avrà come tema “Accrescere produttività e competitività”. In un contesto contraddistinto da forti turbolenze (non ultima la pandemia), è diventato sempre più complesso per le imprese mantenere gli storici livelli di competitività.

Su scala globale due fattori recitano un ruolo significativo per il successo e per la loro natura non sempre sono facilmente conciliabili con il nostro ecosistema produttivo varesino: si tratta di dimensione aziendale e produttività. Tuttavia, una strada per la competitività c’è e non conduce ad alterare il Dna dimensionale e vocazionale delle nostre imprese: è quella basata su efficienza e capacità di stringere alleanze strategiche anche cross-settoriali.

Se ne parlerà martedì 27 ottobre in occasione del webinar a partecipazione gratuita. Nel video il professor Massimiliano Serati, direttore Liuc Business School-Divisione Ricerca, introduce l’argomento e anticipa le modalità di svolgimento dell’incontro, che prevederà anche l’attivazione di due sottogruppi di lavoro: il primo dedicato all’argomento “Sharing e integrazione orizzontale”, il secondo a “Mismatch nel mercato del lavoro“.

Iscrizioni online a questo indirizzo web: https://bit.ly/2TidcCA