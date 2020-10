Saronno Servizi riduce la frequenza agli sportelli

In riferimento al recente D.P.C.M. emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2020 e relativo alle misure di lock-down parziale per il contenimento dei contagi da Covid-19, Saronno Servizi S.p.A informa gli utenti che – nonostante il personale impiegato negli uffici pubblici aderirà alla modalità di lavoro “smart working”, secondo le richieste di riduzione dei contatti imposte dal decreto – tutte le attività svolte dagli sportelli di via Roma saranno garantite con continuità e senza nessuna interruzione di servizio.

In particolare, gli sportelli di via Roma saranno aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.35 alle ore 12.30, e il personale impiegato negli uffici amministrativi e nei differenti settori (Tributi, Acquedotti, Mobilità e Parcheggi, ecc,) risponderà alle richieste pur lavorando in modalità “agile” durante 2 giorni alla settimana.

Tutti gli utenti al fine di evitare affollamenti e garantire le misure espresse dalla recente ordinanza, che impone alla Pubblica Amministrazione di “ricorrere al lavoro agile e alla differenziazione dell’orario di ingresso del personale”, sono invitati all’utilizzo dei servizi online per lo svolgimento di tutte le pratiche normalmente svolte agli sportelli.

Ecco la procedure da seguire:

1) Pratiche tributarie: attraverso la registrazione ai “SERVIZI ONLINE” attivi sul sito www.saronnoservizi.it.

Come fare:

– cliccare sul banner verde “servizi online”

– selezionare il Comune di interesse

– effettuare la registrazione online attraverso il sito, verrà assegnato un numero di ticket per apertura del profilo utente

– attendere la ricezione dei dati di accesso che saranno inviati via email all’email utilizzata per la registrazione (username e password)

– con i dati di accesso ricevuti sarà possibile consultare la propria posizionetributaria e gestire le proprie pratiche

2) Pagamenti online di bollettini PagoPA: anche senza autenticazione dell’utente è possibile effettuare il pagamento online dei bollettini ricevuti da Saronno Servizi S.p.A. attraverso la sezione “Pagamenti Online” attiva sul nostro sito. Ricordiamo che è comunque possibile effettuare il pagamento di tutte le pendenze anche tramite bonifico bancario o attraverso l’home banking della propria Banca, da cui è possibile versare anche bollettini postali.

Come fare:

– cliccare sul banner blu “Pagamenti Online”

– effettuare il pagamento con “autenticazione” direttamente dal sito www.saronnoservizi.it, oppure “senza autenticazione”

Tutti coloro che si recheranno presso gli sportelli aperti al pubblico situati in via Roma 20 durante l’orario del mattino, potranno accedere agli operatori con ingressi sequenziati, al fine di evitare l’affollamento negli uffici e che gli uffici aperti al pubblico rispettano tutte le norme di protezione della sicurezza individuale e collettiva per il contenimento del rischio di contagio.